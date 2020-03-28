منصة مكافحة كورونا تطلق غداً حملة لتوزيع المعقمات مجاناً

أعلنت مبادرة منصة مكافحة كورونا بالسودان عن انطلاقة حملة لتوزيع المعقمات مجاناً غداً السبت الساعة ١١ صباحاً بشارع الحوادث الخرطوم بالتعاون مع مجموعة من الإعلاميين أبدوا استعدادهم للمشاركة في التوعية الميدانية.

وقال د. أنس صديق المسؤول الإعلامي للمبادرة لـ(سونا) إن المبادرة انطلقت أمس الخميس من خلال حملات موسعة للتوعية ولتوزيع المعقمات ببعض الأحياء بالتعاون مع لجان المقاومة بكل من الرميلة، الكلاكلة اللفة، الصافية (المحطة الوسطى)، أمدرمان القديمة (سوق الشجرة)والعزوزاب، مشيراً إلى أن الحملات ستتواصل في الأيام المقبلة لتعم كل مناطق العاصمة، فضلاً عن مواصلة برنامج التوعية بفايروس جائحة كورونا والمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للكادر الطبي.

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وقال د. أنس إنه تم توزيع المعقمات لمعظم مستشفيات ولاية الخرطوم، البالغ عددها 54 مستشفى، كاشفاً عن ترحيل 1,850 جركانة معقم عبوة 18 لتراً لمستشفيات الولايات الـ17 وهي ولاية النيل الأبيض، الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، القضارف، كسلا، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، شمال وجنوب وغرب كردفان، جنوب وشرق وغرب ووسط دارفور، وذلك بإشراف وزارة الصحة الاتحادية،بالإضافة لـ 300 جركانة معقم أسطح عبوة 18 لترا، بجانب تسليم شرطة السودان 500 عبوة معقم أيدي لتوزيعها على الوحدات المختلفة.

وأكد اكتمال جاهزية معقمات ولاية شمال دارفور، وجار الترتيب لترحيل شحنتها.

وأبان د. أنس أن كل هذه المعقمات تم توفيرها بمساهمة عدد من الداعمين ممثلين في المجلس القومي للتخصصات الطبية، تجمع شركات الأجهزة والمعدات الطبية ، شركة سكر كنانة، مصنع التيتل، مصنع التقطير الحديث، مصنع الافريقية للتقطير، مبادرة (ابقى منتج)، ولجنة صيادلة السودان المركزية، إضافة لمنظمة صدقات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)