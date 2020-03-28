النيابة العامة تنفي شائعة عدم مقابلة أسر المعتقلين

نفت النيابة العامة ما تردد من شائعات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خروج النائب العام يوم الخميس الماضي بالباب الخلفي إثر تجمع أسر رموز النظام السابق وأشارت النيابة العامة فى بيان لها تسلمت /سونا /نسخة منها أن النائب العام أجرى مقابلة مع ممثلين للأسر واستمع إلى مطالبهم .

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وفيما يلي تورد وكالة السودان للأنباء نص البيان :-

بيان صحفي

تشير النيابة العامة أنه تداول شائعات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خروج النائب العام يوم الخميس الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠٢٠بالباب الخلفي إثر تجمع أسر رموز النظام السابق.

وتشير النيابة هنا إلى أنها شائعات عارية من الصحة يكذبها ابتداءً مقابلة النائب العام لتلك الأسر وهو مايدحض ماتم تناقله ،و،الصحيح هو أن النائب العام وجه بالموافقة على مقابلتهم وذلك بتحديد ممثلين منهم للتدابير الصحية المتخذة في النيابة العامة بل رفض أن يتم تفريقهم ،وقد التقاهم واستمع لمطالبهم والتي انحصرت في إطلاق سراحهم وابقاؤهم في الإقامه الجبرية ،،كان رد معاليه أن الاجراءات التي اتخذت في السجون هي لمحكومين أصلاً وأن الأمر لا ينطبق على ذويهم فهم يواجهون تهماً لا يجوز فيها الإفراج بالضمان،،ثم كان سؤاله للأسر هل هناك من شكوى متعلقة بانتهاك أي حق من حقوقهم كعدم تلقي العلاج وخلافه فكان الرد بالنفي.

إن مكتب الإعلام بالنيابة العامة يؤكد بأن الخروج من الباب الخلفي ليس من شيم النائب العام ولا من شيم جميع حراس العدالة وأجهزة إنفاذ القانون فهو وهم يعملون في العلن وليس من شيء يدعو للتخفي ،،

وستصدر النيابة العامة غداً بياناً تفصيلياً بكل ما تم.

مكتب العلاقات العامة والإعلام بالنيابة العامة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )