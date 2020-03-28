مفرح: قرار إيقاف صلاة الجماعة يتطلب فتوى شرعية

التاريخ: 28-مارس-2020
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أوضح الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد وزير الشئون الدينية والأوقاف بحسب سونا أن العديد من الأصوات تعالت بالمطالبة بقرار يقضي بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق دور العبادة والصلوات والكنائس، وغيرها.
وأشار مفرح في تعميم صحفي أن مثل هذه القرارت لا تأتي إلا وفق معلومات وتقديرات من جهات الإختصاص الطبية والصحية التي نطلع على بياناتها على مدار الساعة عبر تقارير وزارة الصحة والمكتب الإعلامي لها لافتاً إلى أن الأمر يتطلب فتوى شرعية تُلزم الجميع.
وأكد مفرح على أن مثل هذه القرارات تُقَر برأي الجماعة وبموافقة مجلسي السيادي والوزراء وبقرار مسؤول ونافذ للجهات الرسمية، يعمم للأئمة والدعاة والعباد ويساءل حينها من خالفه، قائلاً حتى حينه نحن ملتزمون وملزمون بالتوجيهات والتحوطات والإرشادات التي تكفل لنا الوقاية والحد من إنتشار الفايروس covid-19، وعندما تتكامل تلك الرؤي وتكتمل حيثيات ذلك القرار لن نتردد في إتخاذه أبداً، فحرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان سائلاً الله تعالى أن يبعد بلادنا عن كل سوء ويصرف عنها كل شر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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