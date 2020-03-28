شداد يؤكد: المريخ مهدد بعدم المشاركة الإفريقية

أقر كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني بحسب اليوم التالى ببطلان جمعية المريخ العمومية مبينًا أن اتحاد الكرة صادق على توصيات اللجنة القانونية التي أشرفت على جمعية المريخ العمومية

وأقرت ببطلانها واتخذ الاتحاد قرارًا رسميًا عبر اجتماعه ببطلان الجمعية وكلف الدكتور حسن أبوجبل بتولي ملف مجلس المريخ وتم تكليف لجنة برئاسة حسين أبوقبة للإشراف على الجمعية. وشدد رئيس اتحاد الكرة على عقد جمعية عمومية للمريخ لإجازة نظامه الأساسي

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مؤكدًا ألا مفر أمام النادي سوى الدعوة لجمعية عمومية والامتثال لقرار الاتحاد لتصحيح المسار لافتًا إلى أن كل ما ترتب من قرارات لمجلس المريخ بعد قرار إعادة الجمعية يعد باطلاً ولا يعتد به بعد مصادقة الاتحاد على توصيات لجنته القانونية. وذكر شداد أن المريخ مهدد بعدم المشاركة الإفريقية الموسم المقبل ومهدد أيضًا بعدم المشاركة في الجمعية العمومية لااحاد الكرة بعد أن أصبح عضوًا أصيلاً وتابعًا لاتحاد الكرة عقب إجازة الاتحاد لنظامه الأساسي بواسطة الاتحاد الدولي.

ورأى شداد أن المريخ لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة دون العودة لاتحاد الكرة ما لم يجيز نظامه الأساسي لافتًا إلى أن المفوضية لا علاقة لها بمجلس المريخ مؤكدًا أن الأحمر تابع لاتحاد الكرة قانونيًا وفنيًا. وأكد شداد أن مجلس المريخ وبعد إجازة نظامه الأساسي يعتبر محلولًا وعليه الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )