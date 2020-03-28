تسلل (33) من العالقين بمصر وإدخالهم الحجر الصحي بـ”أوسيف

التاريخ: 28-مارس-2020
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وقف والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي على الأماكن المقترحة للحجر الصحي بمنطقة أوسيف وذلك للمتسللين للولاية عبر الحدود الشمالية مع مصر.
وقال الوالي بحسب السودانى إن الزيارة لمدينة أوسيف جاءت بناء على تسلل عدد من السودانيين العالقين بمصر، مبيناً أن عدد المتسللين ثلاثة وثلاثون بينهم امرأة أجنبية.
من جانبها، قالت المدير العام لقطاع الصحة زعفران الزاكي إنه تم اختيار المدرسة المهنية بمنطقة أوسيف كمنطقة عزل وستتم تهيئة المركز وتوفير الكوادر الطبية.
وأشارت إلى أن الوالي وجه في اجتماع لجنة طوارئ مجابهة وباء كورونا بالاستعانة بأطباء بعقودات مجزية وذلك لنقص الكوادر الطبية لتغطية النقص.
في السياق أفاد المدير التنفيذي لمحلية حلايب على محمد خير أن زيارة الوالي للمحلية جاءت للوقوف على الأماكن المقترحة للحجر الصحي وذلك لحجز السودانيين المتسللين بطرق غير قانونية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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