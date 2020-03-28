الطاقة و التعدين تضبط شاحنة تهرب (15) طن من صخور الذهب والرصاص

ضبطت وزارة الطاقة والتعدين بحسب السودانى شاحنة (zs) تحمل (15) طن من الصخور الحاوية للذهب وصخور الرصاص.

وقالت سكرتارية لجنة التعدين في بيان لها اليوم (السبت ) أن معلومات وردت إليها وتم إبلاغها للأمن الاقتصادي بأن شاحنة تحمل صخور متنوعة ( The samples from Altration zone including smokey Qtz )وهي صخور جيولوجيا تدل على وجود معدن الذهب، وصخور أخرى للرصاص -( الجالينا) تحركت من ولاية جنوب دارفور إلى الخرطوم لتتم متابعتها وبعد دخولها الخرطوم تمكنت القوة المشتركة من ضبطها وعلى متنها تلك الصخور لتقوم الجهات المختصة بحجزها وفتح بلاغات في مواجهة صاحب شحنة الصخور.

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وكشفت سكرتارية لجنة التعدين عن أن الصخور التي وجدت بكميات كبيرة داخل الشاحنة تصل إلى (15) طن هى نوعين من الصخور الأولي لخام الجالينا ” كبيريتيت الرصاص او (خام الرصاص) اما النوع الثاني فهي صخور تحوي خام الذهب، و اضافت انه تم أخذ (4) عينات لمعرفة نسبة الذهب والرصاص في الصخور المضبوطة.

من جهتها كشفت الإدارة العامة للرقابة على التعدين الصغير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن مالك الصخور أدعى أنه يحمل رخصة للعمل في هذا المجال، غير أن إدارة التعدين الصغير قالت إنه وبعد مراجعة الملفات التي لديها للشركات ومراجعة الجهات المختصة الأخري (سكرتارية لجنة التعدين) اتضح أنه لا يملك رخصة تخول له العمل في هذا المجال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )