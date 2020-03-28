تجمُّع أصحاب العمل: ارتفاع أسعار السِّلع بسبب الجازولين التجاري

التاريخ: 28-مارس-2020
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عزا رئيس تجمع أصحاب العمل معاوية أبا يزيد، ارتفاع أسعار السلع هذه الأيام رغم وباء “كورونا”، إلى ارتفاع قيمة الدولار، بجانب أسعار الجازولين التجاري وبطء إجراءات التخليص في ميناء بورتسودان، وتأخُّر وزاره التجارة في ما يتعلق بتصديقات الفواتير.
وقال معاوية بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ ارتفاع سعر برميل الديزل من (800) جنيه إلى (14) ألف جنيه (سعر تجاري)، أدى إلى ارتفاع النقل من (50) ألف جنيه للطن إلى (200) ألف جنيه، واعتبر أن كل تلك الزيادات في السلع نتجت لضعف حكومة الفترة الانتقالية، وأضاف أن سعر طن الأسمنت وصل (28) ألف جنيه بعد أن كان (11) ألف جنيه في بلد فيها عددٌ كبيرٌ من مصانع الأسمنت بسبب ارتفاع قيمة الشحن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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