تأجيل جلسات جريمة قتل

تم تأجيل جلسة مقتل حفيد الشيخ الكباشي. وحسب إفادات أحد شهود القتيل بأن القتيل قبل مقتله على يد المتهمين قال: “نحنا خلينا ليكم الشارع وانتو ما دايرين تخلونا مالكم”.

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فيما تم تأجيل جلسة أخرى أمام مولانا ابو بكر المهاب بمحكمة مجمع المحاكم بامبدة هي قضية مقتل ابن قبيلة الأحامدة عبد الهادي الريح ابوروكو الذي تم قتله بقرية جبر ود سعيد من قبل عدد من المتهين يصل عددهم إلى 18 متهماً وقد أفاد عدد من شهود الاتهام المحكمة بحسب صحيفة الدار، وسردوا التفاصيل الكاملة حول مقتل ابن قبيلة الاحامدة فيما حددت جلستين لمواصلة سماع الشهود.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)