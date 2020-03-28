التاريخ: 28-مارس-2020
15 مشاهدة
تم تأجيل جلسة مقتل حفيد الشيخ الكباشي. وحسب إفادات أحد شهود القتيل بأن القتيل قبل مقتله على يد المتهمين قال: “نحنا خلينا ليكم الشارع وانتو ما دايرين تخلونا مالكم”.
فيما تم تأجيل جلسة أخرى أمام مولانا ابو بكر المهاب بمحكمة مجمع المحاكم بامبدة هي قضية مقتل ابن قبيلة الأحامدة عبد الهادي الريح ابوروكو الذي تم قتله بقرية جبر ود سعيد من قبل عدد من المتهين يصل عددهم إلى 18 متهماً وقد أفاد عدد من شهود الاتهام المحكمة بحسب صحيفة الدار، وسردوا التفاصيل الكاملة حول مقتل ابن قبيلة الاحامدة فيما حددت جلستين لمواصلة سماع الشهود.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل جلسات جريمة قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.