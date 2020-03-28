قيادة الدعم السَّريع تُؤكِّد جاهزيتها لدعم العَودة الطوعية

أَكّدَ رئيس مكتب سلام دارفور بالدّعم السَّريع – قطاع شمال دارفور القائد حسين آدم عبد الله (سودان جميل)، جَاهزيتهم لتنفيذ مشاريع العودة الطوعية وحماية المُواطنين وحسم المُتفلِّتين.

وقال حسين بحسب صحيفة الصيحة، إنّ قائد الدعم السَّريع بشمال دارفور العميد جدو حمدان ابشوك، زار مناطق العودة الطوعية وتفقّد النّازحين في “كنكا، بوري، طلحة، سوارا، رافتا، مرار وجبل سي”، وافتتح عدداً من المدارس والمساجد والخلاوي وتبرّع مادياً وعينياً للنازحين، والتقى بمُمثلي المرأة والشباب والطُلاب والنازحين والإدارة الأهلية، وأشار إلى أنّ العمل سيمتد لمناطق “عد النبق، دبة نايرة وكبلو”، ويشمل نازحي 2004 و2016م.

يُذكر أنّ القائد (سودان جميل) قبل انضمامه للدعم السريع، كان يشغل منصب قائد الأمن والاستخبارات بشمال جبل مرة وقائد مُتحرِّك الشهيد علي دينار بحركة عبد الواحد.

Advertisements

من جانبها، دعت اللواء سعودية آدم رجال، المُنظّمات وديوان الزكاة لزيارة مناطق النازحين من الرُّحّل والرُّعاة وتقديم يد العون لهم، وقالت إنّ الدعم السَّريع بشمال دارفور أسهمت في إرجاع عشر قُرى ونفّذت عدداً من المُنشآت، وأضافت أنّ القوات أسهمت في إرجاع المُختطفين وبناء النسيج الاجتماعى والتنمية والمُصالحات، وأشادت بدور القائد وقائد القطاع في تبني قضايا النازحين والعودة الطوعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)