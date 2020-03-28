مواطن يلقى مصرعه بضربة سيف

تلقت شرطة محلية الدندر بلاغاً من أحد المواطنين أفاد فيه بأن أحد المتهمين تعدى على المجني عليه بضربة سيف مما أدى إلى نقله إلى المستشفى لإسعافه من الإصابات التي لحقت به إلا أن جهود الأطباء لم تنجح في إعادة نبض الحياة للمجني عليه الذي نقلت جثته إلى المستشفى لتحديد أسباب الوفاة.

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وقامت الشرطة بحسب صحيفة الدار بالقبض على المتهم ووضع السيف معروضات في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي والتحري مع المتهم لمعرفة الأسباب التي دعته للقيام بإصابة المجني عليه بضربة السيف القاتلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)