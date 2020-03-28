الشرطة تعثر على خفير متوفياً في ظروف غامضة

التاريخ: 28-مارس-2020
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عثرت شرطة الصناعات برئاسة العقيد شرطة معاوية حسين، على جثمان خفير لإحدى مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية بام درمان، المواطن هارون اسماعيل متوفياً في ظروف غامضة في سريره أمام المصنع الذي يعمل فيه خفيراً.
وبحسب صحيفة الدار، تحركت شرطة الصناعات برئاسة الملازم عمر زين العابدين، وقاموا بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الجثة، وبالاورنيك الجنائي تم نقل جثة الخفير المتوفي لمشرحة ام درمان فيما تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات حيث رفضت أسرته تشريح الجثة وباشراف مدير المشرحة البروف جمال يوسف تم استلام الجثة من قبل ذويها لمواراته الثرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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