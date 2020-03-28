حظر التجوال الجزئي .. تحديات مهن

أعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ ابتداء من “الثلاثاء” من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي لمجابهة انتشار فايروس كورنا.. إلا أن الحكومة لم تضع سقفاً زمنياً للحظر ولم توضح ما إن كانت هناك عقوبات على المخالفين..

(السوداني) أجرت استطلاعاً مع عدد من المواطنين حول رأيهم في فرض حظر التجوال.

(رزق اليوم باليوم)

اختصر حظر التجوال على الفترة المسائية متجاهلاً الفترة الصباحية ربما لأن بعض المواطنين يعتمدون على قضاء مهنهم صباحاً.

يقول سائق التاكسي محمد خليفه في حديثه لـ(السوداني) إن القرار صائب وموفق جداً من السلطات، موضحاً أن آثاره الجانبية على عموم المواطنين ليست بالكبيرة باعتبار أن معظم السودانيين يعملون في الغالب بدوام واحد بالظهر، مشيراً إلى المساء مرتبطاً غالباً بالزيارات العائلية أو الأفراح أو التجمعات الاجتماعية في المقاهي والمطاعم وستات الشاي وعلى ضفاف النيل.

و اضاف: “أنا كسائق تاكسي نعم سأتضرر من هذا القرار جداً لأن الفترة المسائية تعتبر فترة مهمة بالنسبة لنا كسائقي تكاسي فكثير من المواطنين يحبذون التنقل عبر التاكسي في المساء نسبة لانعدام المواصلات في كثير من الأحيان”، مستدركاً بالقول : لكن في نفس الوقت الضرر الشخصي مستحب اكثر من الضرر الذي سوف يسببه القرار، باعتبار أن الكورونا يعتبر مهدداً قومياً في حال انتشاره لذلك بالرغم من التأثير السلبي على عملي فأرضي بذلك من أجل المصلحة العامة”.

أما المحامي معز حضرة فيذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أنه قرار صحيح وسليم، ويتماشى مع القانون واعلان حالة الطوارئ الصحية لأن الحفاظ على حياة الناس مقدمه فوق كل شيء، مشيراً إلى أنه تم تحديده ليلاً استناداً لأن ظروف السودانيين يعتمدون على رزق اليوم باليوم وهذا الأمر يتيح لهم تدبير حالهم.

الطبيبة إيناس الطاهر أكدت لـ(السوداني) أن حظر التجوال قرار موفق جداً و يساعد في تنفيذ خطة وزارة الصحة لمكافحة انتشار جائحة كورونا التي تهدد العالم بأسره، موضحة أن منع تجمعات الناس ومنع الحفلات المسائية ومنع جلوس الناس في المقاهي وغيره يساعد على تقليل حركة الناس و تقليل معدل العدوى و تقليل انتشار الفيروس للحد الأدنى خصوصًا أن البلاد تعاني من نظام صحي منهار تماماً و لا خيار لدى السودانيين إلا منع انتشار الفيروس.

و نوهت ايناس إلى أن سرعة انتشار الفايروس عبر المخالطة والمصافحة والاحتكاك مع حاملي العدوى.

المتأثرون ليلاً

ربما قرار حظر التجوال وضع أصحاب بعض المهن في محك ضيق لجهة أن توقيت عملهم مرتبط بالمساء أكثر من الفترة الصباحية.

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في ذلك يذهب الصحفي محمد سلمان في حديثه لـ(السوداني) إلى أن قرار حظر التجوال جيد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ثبت أن التجول والحركة بين دول العالم والاختلاط بين الناس كان السبب الرئيسي لانتشار جائحة كورونا.

وأضاف “في السودان يعتقد كثيرون أن قرار حظر التجوال قد لا يساعد كثيراً في محاصرة المرض لأن معظم السودانيين يتجولون نهاراً ويتخالطون وقد لا يؤدي هذا للتقليل من الإصابة”، مطالباً المواطنين في السودان بالالتزام بالقرار، وعدم إجبار السلطات للجوء إلى انفاذه بالقوة الجبرية، وهذا لا يعفي المواطن من إهمال التوجيهات الصحية الأخرى من النظافة وعدم المصافحة واستخدام أدوات التعقيم.

و أضاف: حظر التجوال قطعاً سيؤثر سلباً على عدد كبير من السودانيين يعتمدون على أكل عيشهم على العمل ليلاً ومن هؤلاء العاملون بالمطاعم وستات الشاي وغيرها من المحلات، قطاع الصحافة والمطبوعات أيضاً سيتأثر بشكل مباشر بالقرار.

و أشار سلمان إلى أن العاملين في الصحف والمطابع وأجهزتها، سيؤدي القرار لتعطيل الصحف، البعض ينادي بإيقاف الصحف الورقية مؤقتاً أسوة بما حدث في (الأردن، المغرب، سلطنة عمان، وبعض الصحف السعودية)، ومصر الآن تدرس قرارا بوقف الصحف والمطبوعات، حيث يرى البعض أن الصحف الورقية والمطبوعات تساهم في انتشار الفيروس، كل تلك الإجراءات في مجملها قرارت صحيحة للحد من جائحة كورونا.

أما مصممة الأزياء أفكار عبد القادر فتذهب في حديثها لـ(السوداني) إلى أن حظر التجوال الجزئي فائدته بإيقاف المناسبات والتجمعات الليلية من أفراح ومناسبات وخروج الأسر، فضلاً عن الحد من تجمعات الشباب والأصحاب.

وأوضحت أفكار أنه ربما تقل ساعات الحظر تدريجياً كلما وفقت الناس أوضاعها و تابعت: “الما بقتلوا الفايروس يقتلوا الجوع”، لأن معظم المواطنين محدودو الدخل و يعملون رزق اليوم باليوم.

و لفتت أفكار إلى أنها لن تتأثر بالحظر لأنها تطبقه بدون فرضه دائماً ما تدخل منزلها الثامنة مساء.

المهندس وليد خضر قال لـ(السوداني) إنه يتمنى فرض غرامات على المخالفين خاصة في الحفلات والزواج، و فرض الحظر بالقوة و التركيز على المناسبات التي تقام في الأحياء، مشيراً إلى أن الحظر الجزئي فيه مراعاة لمعايش الناس، متمنياً أن تصل البلاد إلى مرحلة حظر كامل، داعياً المواطنين للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التعاونيات وتوفير المواد الغذائية والضرورات للمواطنين المتضررين.

استطلاع: مشاعر أحمد

الخرطوم: (صحيفة السوداني)