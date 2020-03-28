السودانيون في عواصم العالم.. الموقف الآن

واجه العالم تحدياً جباراً للقضاء على فيروس كورونا، فالعدو المستبد يعبث بصورة فوضوية في ميدان معركته وتبدو فرص النجاة منه أمراً صعباً سيما في بلدان العالم النامي الذي سيخوض معركته الاجبارية بلا أي إمكانيات.

وفي مواجهة ذلك أصبح العالم حِجراً صحياً وفرضت كل دولة اجراءات وضوابط، وقطعاً تتقيد الجاليات السودانية المنتشرة في بقاع العالم بهذه الاجراءات، وبالمقابل هي عرضة للإصابة تبعاً لانتشار الفيروس. (السوداني) تعرفت على أحوال السودانيين في الخارج من خلال بعض السفارات.

ماذا قالت الخارجية السودانية؟

وزارة الخارجية كشفت عن تلقيها يومياً تقارير من بعثاتها بالخارج عن أوضاع السودانيين، وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين لـ(السوداني) إنه لم ترد اليهم أي معلومات بشأن إصابة أي سوداني في الخارج، وأردف ( ليس لدينا علم بإصابة اي سوداني خارج البلاد).

أنقرة واسطنبول.. الجالية بخير

على الرغم من أن تركيا لم تفرض حتى الآن قيوداً مشددة على مواطنيها، إلا أن السفارة السودانية في انقرة ظلت على تواصل مع الجالية ومتابعة أوضاعها على مدار اليوم، وقال القائم بأعمال السفير الريح عبد الرحمن المهدي لـ( السودانى) إن الجالية بخير، ولا توجد أي إصابات في صفوفها حتى الآن، وأضاف أن لديهم قروب واتساب للجالية يتم خلاله تبادل المعلومات.

وفي القنصلية السودانية في اسطنبول، نوه القنصل سامر الرشيد إلى أن الجالية السودانية حتى الآن جميعها بصحة جيدة “ولم نسجل حتى الآن اصابة وسط الجالية”.

القاهرة.. الأزمة في العالقين

وفي مصر حيث اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس، دعت الجميع للالتزام بها بينهم قطعاً الوافدون، وطمأن القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة خالد الشيخ في حديثه لـ(السوداني) بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا وسط الجالية السودانية بمصر وأضاف أن الجميع بخير.

وبحسب تقديرات غير رسمية فإن عدد السودانيين المقيمين بمصر يقدر بنحو (٣) ملايين سوداني.

ولكن تظل ازمة نحو ١٦٠٠ سودانى عالق في مصر بينهم ١٢٠ طفل قائمة بعد أن اعلنت الخرطوم حالة الطوارئ الصحية وأغلقت جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

Advertisements

داكار.. طاقم شركة الاتصالات بخير

وعلى الرغم من ضعف انتشار فيروس كورونا في الدول الإفريقية فإن السنغال واحدة من دول القارة التي أعلنت رسمياً عن إصابات حيث سارعت داكار باتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار الفيروس..

بدوره لفت القائم بأعمال السفارة في داكار شريف آدم في حديثه لـ(السوداني) إلى أن جميع أفراد الجالية سواء في البعثة أم الطاقم السودانى العامل في مكتب شركة الاتصالات السودانية بخير، مشيراً إلى محدودية عدد السودانيين في السنغال، منوهاً إلى أن السفارة على تواصل معهم على مدار اليوم.

واشنطون.. تواصل للاطمئنان

وفي السياق قال مسئول العمل القنصلي بالسفارة السودانية بواشنطن سيف الإسلام إن جميع أفراد الجالية السودانية في واشنطن بخير، لافتا إلى انهم على تواصل مستمر معهم حيث يتبادل الجميع الأخبار الاطمئنان على الوضع في السودان.

روما.. سودانيو شمال ايطاليا بخير

من جانبه كشف سفير السودان في ايطاليا السفير عبد الوهاب حجازي عن عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا بين أفراد الجالية السودانية في (شمال ايطاليا) وقال لـ( السودانى) أن نحو (٦٠٠) سوداني ليس بينهم القادمون عبر البحر يتواجدون في الشمال الإيطالى “بخير”، منوهاً إلى أن الجميع يلتزم ويتقيد بإجراءات السلطات الإيطالية التي تهدف للحد من انتشار الفيروس، وأضاف أن السفارة تتواصل مع الجالية التي بينهم طلاب عبر وسائل التواصل بصورة يومية، لافتاً إلى أن السفارة تعمل بصورة دائمة ضمن استثناءات للهيئات الدبلوماسية، لكن دون العاملين المحليين (الإيطاليين).

ونوه حجازي إلى أن عدداً من أفراد الجالية غادروا قبيل إغلاق الأجواء السودانية، مشيراً إلى أن السلطات الإيطالية مددت لجميع الذين انتهت أو ستنتهي إقامتهم حتى الخامس عشر من أغسطس دون الذهاب إلى المكاتب المعنية بذلك، لافتاً إلى أن السلطات الإيطالية تمنح وعبر موقع وزارة الداخلية على النت أذونات للتحرك الذاتي فيما يسمح للجميع بالنزول لشراء احتياجاتهم يوماً واحداً في الأسبوع.

لندن

وفي المقابل أوضح المستشار بالسفارة السودانية في لندن خالد محمد لـ(السودانى) أن أوضاع الجالية السودانية في المملكة المتحدة بخير ولا توجد وفيات وتقوم السفارة بالتنسيق مع نقابة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة والتي تقوم بجهود مقدرة في مساعدة الجالية ودعم جهود القطاع الصحي في السودان.

تقرير: سوسن محجوب

الخرطوم: (صحيفة السوداني)