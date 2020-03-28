الهلال يحدد موعد خضوع لاعبيه لفحص “كورونا”

حدد نادي الهلال موعد خضوع لاعبيه لفحص “كورونا” من باب الاطمئنان على صحتهم وأكد مدير الكرة خالد الزومة أن اللاعبين سيخضعون الأسبوع المقبل لفحص “كورونا” بصورة منفردة بالنادي مؤكداً حرصهم على سلامة الجميع وأن العودة للتدريبات مرهون بقرار من السلطات الصحية بشأن فايروس “كورونا” المستجد.

Advertisements

وقال الزومة بحسب صحيفة اليوم التالي، إن صحة الناس أهم من استئناف النشاط ومصلحة الوطن فوق كل شيء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)