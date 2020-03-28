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 غاز الطبخ بين سندان الانعدام ومطرقة الأسعار

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Samira Yousif 0 تبليغ

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 غاز الطبخ بين سندان الانعدام ومطرقة الأسعار

 

جأر مواطنو عدد من أحياء العيلفون وام ضواً بان بالشكوى من انعدام غاز الطبخ لدى الوكلاء المعتمدين في هذه الأحياء وبيعه بالسوق السوداء بثلاثة أضعاف ثمنه الأصلي.

 

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وقال المواطن علي حيدوب بحسب صحيفة آخر لحظة: إن سعر أسطوانة الغاز بام ضواً بان فاق حاجز  الـ “600” جنيه، بينما أشارت المواطنة علوية أحمد، إلى معاناة أهالي منطقة العيلفون في سبيل الحصول على الغاز، مبينة استغلال ضعاف النفوس للموقف، ومضاعفة الأسعار بصورة غير معقولة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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