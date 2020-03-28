أكثر من (5170) مكالمة من مواطنين للاستفسار عن “كورونا”

التاريخ: 28-مارس-2020
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أوضحت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أن عدد المكالمات والاستفسارات من المواطنين بخصوص كورونا، حتى أمس الأول (الخميس) وفقاً لتقرير مركز الاتصال والتحكم بلغت (5171) مكالمة بمجموع (6795.13) دقيقة.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، فإن مجمل عدد المكالمات منذ تدشين المركز حتى الآن بلغت (23006) مكالمة خلال (5) أيام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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