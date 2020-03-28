وفاة جديدة لسوداني بـ”كورونا” في فرنسا

التاريخ: 28-مارس-2020 فى : أخبار 264 مشاهدة Advertisements كشفت معلومات مؤكدة بوفاة سوداني في فرنسا صباح أمس (الجمعة) نتيجة إصابته بفيروس “كورونا”. وذكرت المعلومات بحسب مصادر أن المتوفي الذي يدعي “جابر” يقيم في مدينة “اراس” شمالي فرنسا، وتوفى بالمستشفى بسبب إصابة مؤكدة بـ”كورونا”، وبحسب صحيفة اليوم التالي، تُعد هذه الحالة الثانية بعد وفاة سوداني أمس الأول يشتبه إصابته بالفيروس المستجد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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