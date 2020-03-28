حمى الغلاء تضرب أسواق القضارف

ضربت حمى الغلاء أسواق القضارف وقفزت أسعار السلع والمواد الغذائية بصفة كبيرة.
وطبقاً لجولة بحسب صحيفة آخر لحظة فإن سعر جوال السكر حقق “4300” جنيه بواقع “90” إلى “100” جنيه للكيلو، كما بلغ سعر باكيت الدقيق “750” جنيها بواقع “75” جنيهاً للكيلو، وجوال البصل ارتفع من “1200” إلى “1700” جنيه، فيما ارتفع سعر جركانة زيت الفول إلى “900” جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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