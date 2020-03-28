الدولار يوالي الصعود ضد الجنيه السوداني

والت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي رحلة الصعود في مواجهة الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع مسجلة رقماً قياسياً جديداً وسط شح المعروض وزيادة الطلب.

ووصل سعر البيع للدولار (130) جنيهاً، وأرجع متعاملون في سوق النقد الأجنبي الارتفاع غير المسبوق لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع توقف رحلات السفر إلى الخارج.

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وكشف أحد التجار بحسب صحيفة اليوم التالي، عن جهات مجهولة تشتري العملات الأجنبية بكميات كبيرة وهو ما انعكس على زيادة أسعارها في سوق العملات، متوقعاً مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وقال إن سعر الريال السعودي بلغ (32) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (33) جنيهاً، اليورو (130) جنيهاً، الجنيه الاسترليني (142) جنيهاً، الدينار الكويتي (250) جنيهاً، الجنيه المصري (7) جنيهات. فيما سجل الدولار الأسبوع الماضي رقماً قياسياً حيث وصل (137) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)