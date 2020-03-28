لجنة المعلمين تستنكر فصل معلمي المجلس الأفريقي

التاريخ: 28-مارس-2020 فى : أخبار 77 مشاهدة ﺃﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻭﺗﺤﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ. Advertisements ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﺻﻔﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍأﻓﺮﻳﻘﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻵﻣﻦ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍً ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺭﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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