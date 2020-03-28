مساجد الخرطوم شبه خالية في صلاة الجمعة

التاريخ: 28-مارس-2020
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شهدت مساجد ولاية الخرطوم أمس (الجمعة) انخفاضاً كبيراً في عدد المصلين ووفقاً لما ذكر شهود عيان، فإن مساجد كل من الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان شهدت حضوراً ضعيفاً للمصلين لصلاة الجمعة.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح بحسب صحيفة اليوم التالي، وجه أئمة المساجد والدعاة والمصلين بإقامة صلاة الجمعة خارج المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، إلا أن عدداً من المساجد أقامت صلاة الجمعة داخلها، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فيما اتبعت بعضها طرق التعقيم المعروفة.
وسجل السودان (3) حالات مؤكدة بفيروس (كورونا) بينما حالة وفاة واحدة في الأسابيع الماضية، وقالت وزارة الصحة إنها تحتجز (13) شخصاً يشتبه في إصابتهم بالفايروس حتى مساء الخميس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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