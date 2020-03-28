الأمم المتحدة تؤكد دعم السودان لمواجهة جائحة كورونا

السبت 28 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أكد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداد المنظمة الدولية لدعم السودان في المرحلة الانتقالية والتصدى لوباء كورونا.



وقال غوتيرش في اتصال هاتفي أمس الجمعة مع رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، ان الامم المتحدة تدعم السودان في مواجهة تحديات عبورالمرحلة الانتقالية وتقديم الدعم الممكن لمجابهة وباء كورونا.

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من جانبه قدم رئيس مجلس السيادة، تنويرا للامين العام حول الاجراءات التي اتخذتها السلطات للتصدي لجائحة كورونا.

وكان غوتيرش وجه نداءً لوقف إطلاق النار في المناطق المتضررة من النزاعات وتكريس الجهود للحد من انتشار كورونا.

ودعا الأطراف المتحاربة إلى وقف النزاعات المسلحة والانخراط في الحوار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.