عاجل.. سر عن الحالتان الجديدتان المصابتان بكورونا بالسودان

السبت 28 مارس 2020

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة السودان ية، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات في السودان إلى خمسة.



ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" فإن الحالتين لرجلين يقنطان في الخرطوم العاصمة وقدما من خارج البلاد، موضحة أن الأول "رجل في الستينيات ويسكن ولاية الخرطوم وهو الآن في عنبر العزل وكان قد وصل إلي السودان من فرنسا يوم الجمعة 20 مارس، وأنه قد بلغ عن حالته يوم 25 مارس وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، وأنه يتلقي الرعاية الطبية الآن في عنبر العزل وتقوم فرق الوزارة بمحاولة الوصول إلى مخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها لمطار الخرطوم".

وأضافت الوكالة فيما نشرته عن وازرة الصحة، قولها إن الحالة الثانية كانت لرجل في الثلاثينيات من العمر، وإنه يسكن ولاية الخرطوم أيضًا، وكان قد وصل الي السودان من الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 21 مارس، ويتلقي الرعاية الطبية الآن في عنبر العزل وتقوم فرق الوزارة بالاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها لمطار الخرطوم".