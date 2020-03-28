خالد هيدان يرفض تدريب الهلال ويتمسك الابيض

الخليج 365 :

رفض المغربي خالد هيدان، المدير الفني لهلال التبلدي، مبدأ التفاوض مع الهلال أو غيره من الأندية في الوقت الراهن، وشددّ على ان الالتزام الاخلاقي يبعده من خوض اي تفاوض حاليا، لأنه يحترم العقد القائم بينه وادارة التبلدي، ونفى “هيدان”، خلال حديث تلفزيوني عبر “فضائية الهلال”، امس الخميس، ان يكون قد تحدث مع مسئولين في الهلال لتولي مقاليد الامور الفنية بالنادي، بقوله: “كل الانباء التي تحدثت عن تفاوض بيني ونادي الهلال، انباء غير دقيقة، أن ارفض المبدأ من الاساس، لن اقدم على اجراء اي تفاوض مع اي نادٍ كان، في الوقت الذي يتواصل فيه عقدي مع التبلدي، هكذا هو نهجي حتى حين كنت مدربا للخرطوم وحي العرب والوادي وغيرهم، كما ارفض من الاساس التفاوض مع نادي مُستقر بمنظومته الفنية، كحال الهلال من الخبير الفاتح النقر، المؤكد انني مدرب هلال التبلدي حتى نهاية عقدي، الذي يمتد لعام، بعدها لكل حادثة حديث”.