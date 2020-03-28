الهلال يمنع الشعلة من الاحتراف في أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت وسائل إعلام أفريقية رفض نادي الهلال السوداني عرضا رسميا قيمته نصف مليون دولار من نادي هيوستن دينامو الأمريكي للتعاقد مع اللاعب ” وليد الشعلة ” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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