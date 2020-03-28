لاتنه عن خلق وتأتي مثله

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الحكومة تخترق حظر التجمعات وتتسبب فى اخافة الناس من جائحة كورونا ، هل يمكن ان نتوقع ذلك ؟ هل نصدق ان الحكومة فى اعلى مستوياتها تشارك فى مراسم عزاء نضم تجمعا صخما من الناس غير ملتزمين بالقواعد والضوابط الصحية ؟ وإن هذا تم فى الخرطوم دون حياء ؟ نعم حدث ذلك قبل ثلاثة أيام ، وهذه لعمرى خطيئة كبرى تستوجب مساءلة فورية لكل من ساهم فى هذا الفعل.

المعروف ان البلد بل العالم ككل يمر بظروف وطوارئ صحية غير مسبوقة وفى كل بلد تقوم الحكومات بمراعاة التدابير اللازمة لفرض مايقلل من عوامل انتشار المرض ، وقد رأينا كيف يتم تطبيق الضوابط بصرامة لكن حكومتنا بكل آسف خالفت هذه الاجراءات ووقعت فى خطأ جسيم لايغتفر وذلك بمشاركة غالب المسؤولين فى اقامة العزاء والحضور فى سرادق مأتم السيد وزير الدفاع الذى رحل بغتة قبل يومين فى جوبا ، وقد تقاطرت جموع المعزين على منزل الراحل وتوافد اهله وذووه وزملاؤه وكثيرون على ارتباط به توافدوا جميعا على منزله ، وشهد حى الرياض مربع 18 بالخرطوم تجمهر اعداد كبيرة من الناس على راسهم الطاقم الحكومى مما ازعج اهل حى الرياض وجعلهم ينادون بضرورة مساءلة كل من شارك فى هذا الحشد ويعنون بهم الطاقم الحكومى ككل ، ولابد من تأييد مطلب سكان حى الرياض ، بل لابد من مساءلة الوزراء وضباط الجيش كبارا وصغارا وقادة الدولة الذين ارتكبوا هذا الفعل المشين ، وقد توافق الناس على ان الآمر والناهى يجب ان يلتزما بامرهما ونهيهما والا فلا معنى لتوجيه شخص ما لغيره حديثا ينصحه ويرشده به ويريد منه تطبيق امره هذا ولايكون هو ملتزما بما يأمر به ، وكذا الحال فى النهى فالشخص لاينه عن امر لم ينته عنه وهذا من الكلام المتفق عليه بين الناس .

ومن المستحسن ان نورد هنا الخبر عن احتجاجات سكان مربع 18 حى الرياض بحسب ما ورد فى بعض الصحف ومنها الجريدة التى كتبت تقول :

ادان سكان مربع 18 بحي الرياض بالخرطوم إقامة خيم العزاء والسماح بالتجمهر لهذا العدد الكبير من المعزين داخل الحي دون اي اعتبار للوضع العالمي لجائحة كورونا 19

وقال السكان في بيان لهم تحصلت (الجريدة) على نسخة منه (إننا في مربع 18 وكافة المربعات المجاورة قد وقع علينا ضرر بالغ وخطورة محتملة من نقل هذا الوباء من أي من الجموع التي افتقرت لأدوات السلامة والوقاية اللازمة).

وأعرب السكان عن أسفهم لما وصفوه بالخرق للاجراءات الصحية الذي استمر منذ صباح أمس الأول وأمس وأردفوا كيف مسؤولين عسكريين ومدنيين في الحكومة بهذه الصورة و يفترض ان يكونوا قدوة في مثل هذه الظروف.

وكشف السكان عن اتصالات أجراها بعض الحادبين على سلامتهم بالشرطة لمنع التجمهر الذي اعتبروه غير مبرر اطلاقا مثل هذه الأوضاع وذكروا بأن الشرطة أوضحت بان ذلك الامر من اختصاص وزارة الصحة وتساءل السكان هل وزارة الصحة بيدها قوة الشرطة ؟ وأشاروا الى وزارة الصحة ذكرت لهم بان كل رموز الدولة والحكومة في العزاء.

وتمسك السكان بضرورة تقديم الحكومة اعتذار لهم وطالبوا في الوقت ذاته باجراء تعقيم لكل مدينة الرياض وتوفير الكمامات وأجهزة التنفس والمعقمات واشتكوا من إختفائها في الأسواق والصيدليات ودعو لتوفيرها في صيدليات الرياض تحسبا للأذى المتوقع من هذه الجموع الضخمة التي اختلطت أنفاسها المربع.

ونقول ان التصرف خاطئ والموقف الحكومى يستدعى المحاسبة ولابد من ذلك والا فليس لمسؤول الحق فى نصح الناس بشئ لضمان سلامتهم ، كما انه ليس أهلا للنهى عن أى تصرف أو فعل ولا يوجد هنا أصدق من بيت الشعر القائل

لاتنه عن خلق وتأتى مثله

عار عليك اذا فعلت عظيم