ضرورة الالتزام بحظر التجوال

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

دخل السودانيون مساء الثلاثاء تجربة قليلة الحدوث عندهم ولم يعتادوا عليها ، وهى فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة فجر اليوم التالى ، وقد واجه الناس صعوبات جمة فى بداية تطبيق الحظر اذ تم توقيف المئات على ارتكازات القوى الأمنية فى الجسور وتقاطعات الطرق الرئيسية فى المدن الكبرى وبالذات الخرطوم التى لم تتوقع ان يبدأ الحظر صارما بهذه الطريقة من وهلته الأولى .

والمعروف ان القصد الاساسى من حظر التجوال التقليل بقدر المستطاع من فرص انتشار العدوى بين المواطنين ، ولكن الناس على مختلف مواقعهم ومراتبهم لم يهتموا بالامر على الوجه المطلوب اذ أنهم – فى غالبهم – لم ينضبطوا وفقا للمطلوب حسب قواعد التوعية الصحية والاحترازات الطبية لذا جاء قرار لجنة أمن الولاية بتطبيق حظر التجوال بشكل كامل لكل الحركة والانشطة الاخرى والتعامل بكل جدية وحسم مع المخالفين بايقاع العقوبات الرادعة عليهم.

اللجنة أوضحت ان الاستثناءات في منح إذن المرور فقط للضرورة القصوى حسب تقدير السلطة المختصة ، مع منع التجمعات أثناء ساعات النهار من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء في كل المواقع بما فيها المطاعم وغيرها.

واعلن السيد والي الخرطوم ان الدوام اليومي للموظفين والعمال بدواويين حكومة ولاية الخرطوم تقرر ان يكون بنسبة 50% عدا الوظائف القيادية والادارات المهمة.

ووجه مدراء الوحدات بتوفيق اوضاع وحداتهم بما لا يؤثر على مصالح المواطنين.

كما قررت لجنة آمن الولاية تكثيف اعمال صحة البيئة وزيادة اعمال الرش وإزالة المخالفات في الاسواق ومنع الانشطة التجارية العشوائية.

وشددت على ضرورة تكثيف التوعية والارشاد وضرورة التعامل بجدية مع خطورة هذا الوباء ودعا الوالي المواطنين الالتزام بحظر التجوال.

نتمنى ان يتفهم الجميع حجم الاخطار المحدقة بالبلد واهلها ، وان يلتزموا 100% بما توجبه الضوابط والارشادات الصحية ، ويعملوا بما يحقق مصالحهم ويدرأ عنهم أى ضرر محتمل والا فان الكارثة التى يمكن ان تحل ببلدنا ستكون بالغة السوء – لاسمح الله – ، والله تعالى نسأله أن يلطف بعباده.