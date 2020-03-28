مبادرة السيد الحوثي لفتة تستحق الاحترام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لاى إنسان الحق فى ان يتفق أو يختلف مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثى وحركته

وقتالها الذى تخوضه مع الاحتلال السعودى الاماراتى ، وتختلف رؤى الناس لهذه الحرب وتقييمها ، وهذا امر طبيعى ومفهوم ولا إشكال فيه ، لكن ماذا يقول هؤلاء المتعجلون الغير منصفين وهم يقرأون حديث قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثى فى احتفال يوم الصمود الذى عرض الافراج عن مسجونين سعوديين عندهم بمن اسماهم مختطفين فلسطينيين تعتقلهم السعودية بتهمة الانتماء لحماس – باعتبارها حركة ارهابية حسب التصنيف الصهيو امريكى سعودى – والعمل على جمع تبرعات لصالح حركة حماس .

السيد الحوثى قال :

مستعدون للإفراج عن أحد الطيارين السعوديين واسرى اخرين من الجيش السعودى مقابل الإفراج عن أعضاء حماس (المختكفيت) المحتجزين في السعودية

انها القيم التى تحكم حركة انصار الله ويتحلى بها قائدها وجمهورها مما يجعلهم ينظرون الى اخوانهم الفلسطينيبن كأصحاب قضية تستحق الدعم والمؤازرة فهم يحاربون عدو الإنسانية ويعملون على تحرير ارضهم والعمل على محاربة الغاصب المعتدى وبالتالى تجب مساعدتهم فورا وكل بحسب مايتيسر له .

الفلسطينيون اشادوا بمبادرة السيد عبد الملك الحوثى واعتبروها تشير الى عمق العلاقة بين الفلسطينيبن واليمنيين ، وقد قام عدد من الفلسطينيبن بشكر السيد الحوثى والثناء على حركة انصار الله .

من جانبها عبرت حركة حماس عن عميق امتنانها للسيد الحوثى وجماعته وشكرت الحركة السيد الحوثى على لسان عدد من قادتها وفى مقدمتهم الدكتور محمود الزهار الذى ناشد بقية العرب – حركات واحزاب – أن يتأسوا باليمنيبن الذين لم ينقطع تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية ودعمهم لها متمنيا ان تنتهى معاناة الشعب اليمنى .

السيد الحوثى اختار لمبادرته ان تاتى فى يوم الصمود الذى يحتفل به اليمنيون وفى هذا دلالة كبرى على ان الصراع واحد فالعدو السعودى الذى يقاتله اليمنيون ويصمدون أمام حمم نيرانه وعدوانه الغاشم هو الوجه الاخر للعدو الاسرائيلى الذى يقاتله الفلسطينيون لذا فان المختطفين من حركة حماس فى السعودية هم كاخوانهم الاسرى اليمنيين بيد الحكومة السعودية فالصراع واحد والعدو واحد والمصير مشترك .

ان قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثى قائد استثنائى يستحق الاحترام والتقدير ، ومبادرته عمل رائع وانسانى كبير يستحق النظر إليه بعين الشكر والاحترام .