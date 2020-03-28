الجيش يمهد لتسليم البشير الى لاهاي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كانت القوات المسلحة ومازالت حريصة على الظهور بالجسم الواحد المتماسك الذى لايعرف افراده التفلت ، واشتهرت مقولة ان الجيش ضبط وربط والتزام ودقة ، وهذا الكلام فى مكانه اذ ان الجيش – أى جيش – لن يكون قويا مهابا ويحظى باحترام وتقدير الناس ما لم يكن وحدة واحدة لايمكن النفاذ اليها أو رؤية خلافات داخلها.

نقول هذا الكلام ونحن نقرأ تصريحات الناطق الرسمى بإسم القوات المسلحة العميد الركن دكتور عامر محمد الحسن الذى كان يعلق على كلام الفريق ركن صلاح عبد الخالق الذى تحدث أمس عن رفض المؤسسة العسكرية المطلق لتسليم المعزول عمر البشير الى محكمة الجنايات الدولية كما تنادى بذلك بعض قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير.

الخبر الذى نشير إليه والصادر عن الجيش ممثلا فى الناطق باسمه اوردته عدد من المواقع الخبرية ونقرأه ادناه :

أكدت القوات المسلحة إلتزامها التام بتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ، نافية في نفس الوقت إتخاذها موقفا معينا إيجاباً أو سلباً بخصوص تسليم البشير، واعتبرت أن تسليمه يرجع لمؤسسات الدولة كافة.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن القوات المسلحة تعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة وتلتزم إلتزاماً تاماً بما تمليه المصلحة الوطنية، موضحاً أن قرار تسليم البشير للجنائية لا يعني القوات المسلحة في شيء لأنه يرجع إلى كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس السيادى ومجلس الوزراء، وأن القوات المسلحة لايمكن أن تتخذ أية قرار أو موقف في موضوع تسليم البشير للجنائية.

كلام فى غاية الوضوح ويمكن ان نفهم منه بشكل مباشر انه تمهيد لتسليم البشير الى لاهاى ، وليس فقط ردا على الفريق صلاح عبد الخالق الذى قال قبل يومين ان الجيش لن يسلم البشير الى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى.