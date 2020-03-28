شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رجحت مصادر عالية الثقة اليوم في الخرطوم ان اتحاد الكرة السوداني يتجه لاعلان الهلال بطلا للدوري الممتاز رغم عدم اكتمال الموسم الحالي وقالت مصادر ان شداد يدرس الامر مع اعضاء مجلسه في ظل انتشاء وباء،الكورونا الحالي ويحتل الهلال حاليا صدرارة برصيد 51 نقطة بينما يحتل المريخ المركز الثاني برصيد 48 نقطة بينما يحتل المؤخرة فريق الاهلي عطبرة وسوف يعتمد اتحاد الكرة الترتيب بوضعه الحالي ويهبط منه فرق الي الدرجة الوسيطة. المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم ااسبت المقالة القادمة الجيش يمهد لتسليم البشير الى لاهاي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر د.شداد يتجه لاعلان الهلال بطلا للدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.