قناة (الخرطوم) تدخل سباق رمضان مع ترباس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يستعد الفنان الكبير كمال ترباس لدخول استديوهات قناة الخرطوم الفضائية لتصوير “30” حلقة توثق مسيرته الفنية، يتم بثها في شهر رمضان. وقال ترباس لصحيفة آخر لحظة انه سيقدم خلال الحلقات قرابة “65” أغنية من اغنياته، بالاضافة الى كشف اسرار تروى لاول مرة عن مسيرته الفنية الطويلة. يذكر ان ترباس سيحل ايضا في رمضان ضيفا على قناة النيل عبر حلقتين من برنامج اغاني واغاني يقدم خلالهما مجموعة من الاغنيات للشاعرين سيد عبد العزيز ومحمد بشير عتيق، كما متوقع ان يواصل اطلالته في الشهر الكريم عبر برنامج جديد على شاشة قناة “سودانية24”. المادة السابقة هدي عربي: (يااخوانا غسلوا يدينكم) المقالة القادمة الكاردينال يوجه بمضاعفة اجر فريق (يلا نغني)

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