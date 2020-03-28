شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظلت الفنانة هدي عربي تداوم خلال الايام الماضية على إرفاق عدد من النصائح التوعوية عن مرض الكورونا وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، ومن بين تلك النصائح كتبت (يااخوانا غسلوا يدينكم عشان مانفقد زول عزيز)، هذا وقد وجدت نصائح هدى استحسان وقبول متابعي صفحتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدي عربي: (يااخوانا غسلوا يدينكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.