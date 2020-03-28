تعرف على سعر طن اسمنت بربر

الخليج 365 : وضعت شركة أسمنت بربر المحدودة تسعيرة لطن الاسمنت (16.500)جنيه سوداني .

و لفتت الى ان التسعيرة من الوكيل الى تاجر القطاعي بولاية الخرطوم مشيرة الى اغلاق حساب الوكيل حال عدم التزامة بالسعر المذكور.

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