موجهات بفتح الطريق أمام حركة البضائع و السلع

الخليج 365 :

اصدر وزير الحكم الاتحادي د.يوسف ادم الضي موجهات الى ولاة الولايات بفتح الطريق أمام حركة البضائع والسلع من وإلي الجهات المعنية فضلا عن التعامل الصارم في تنفيذ هذه الأوامر، مع وضع المخالفات تحت طائلة المساءلة القانونية.

و اشار في تعميم اليوم الجمعة الى أن بعض ما اسماهم بضعاف النفوس والمستغلين الأوضاع الاستثنائية، حاولوا إعاقة وحبس الناقلات الحاملة للبضائع والسلع و المحاصيل في المعابر ونقاط المرور، مما أحدث ندرة وغلاء فاحش.