فيديو لوشي وحازم يثير التساؤلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اثار فيديو جمع الإعلامي الشاب حازم حلمي والإعلامية لوشي المبارك تساؤلات عديدة، خصوصا أن الفيديو اظهر حازم وهو يطلب من لوشي مسح مكياجها مما اصاب الكثيرين بالحيرة من ذلك الطلب، بينما هاجم عدد كبير من الحاضرين للفيديو الثنائي وطالبهما بأن يبتعدا عن اثارة الجدل والتفرغ لمناقشة القضايا الكبيرة والتحديات التي تواجه البلاد.

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