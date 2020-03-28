أردوغان يدعو الأتراك للحجر الصحي الطوعي لمكافحة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من 80 مليون مواطن إلى تطبيق “الحجر الصحي الطوعي” وعدم مغادرة منازلهم إلا من أجل الاحتياجات الأساسية والطارئة، بعدما وصل عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 92، اليوم الجمعة.

كما أعلن أردوغان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وقال إن مجالس لمكافحة الوباء سيتم تشكيلها في 30 مدينة كبرى في تركيا لاتخاذ احتياطات إضافية إذا لزم الأمر.

وأعلن وزير التعليم التركي، ضياء سلجوق، أول من أمس الأربعاء، أن تركيا ستمدد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 أبريل/ نيسان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، مشيرا إلى أن التعليم من المنازل سيستمر خلال تلك الفترة.

سبوتنيك