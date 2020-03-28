الرئيس البرازيلي: كورونا “مميت” لكن يوجد شي أخر أخطر منه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عاد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، مساء اليوم الجمعة 27 مارس/آذار، لانتقاد عمليات إغلاق المدن الكبرى في البرازيل بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19”.
وقال بولسونارو في خطاب نقلته وكالة “رويترز”: “أعلم أن فيروس كورونا قد يكون مميتا، لكن الجوع قاتل أيضا”.
وتابع بقوله: “الجوع الناتج عن التداعيات الاقتصادية قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا الذي كان يهدف إلى محاربته”.
واستمر الرئيس البرازيلي، قائلا: “الاقتصاد البرازيلي كان ينطلق، قبل أن يضرب فيروس كورونا البلاد”.
وكان بولسونارو قد اتهم في تصريحات سابقة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”وسائل الإعلام بـ”بث” الرعب” و”التحريض على الخوف”، فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقلل بولسونارو من أهمية وتأثير فيروس كورونا على البلاد.
ودعا الرئيس البرازيلي في خطابه المتلفز، رؤساء البلديات والمحافظين إلى إلغاء القيود التي فرضوها للحد من انتشار “كوفيد 19″.
وجاءت تصريحات الرئيس البرازيلي بعد دخول أكبر مدينتين برازيليتين – ساو باولو وريو دي جانيرو – في إغلاق جزئي.
وقال بولسونارو في خطاب أثار احتجاجات واسعة في البلاد: ”حياتنا يجب أن تستمر. يجب الحفاظ على الوظائف… يجب علينا، نعم، أن نعود إلى طبيعتنا”.
ووصف الرئيس القيود المفروضة على وسائل النقل العام، وإجراءات المسافات الاجتماعية، وإغلاق الشركات والمدارس بأنها سياسات “الأرض المحروقة”.
وأضاف أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا معرضون للخطر، ولكن معظم الناس – بمن فيهم هو نفسه – ليس لديهم ما يخشونه.
وتابع بقوله: “مع تاريخي كرياضي، إذا كنت مصابًا بالفيروس، فلن يكون لدي أي سبب يدعو للقلق. لن أشعر بأي شيء، أو سيكون على الأقل مجرد إنفلونزا صغيرة.”
وقد أثيرت مخاوف بشأن ما إذا كان بولسونارو ربما كان لديه بالفعل Covid-19. على مدى الأسبوعين الماضيين، كان اختبار 22 مسؤولًا انضموا إليه في رحلة أخيرة إلى الولايات المتحدة إيجابية.
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