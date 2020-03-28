انفجار برميل بنزين واحتراق “35” شخصاً بالنيل الابيض

دونت شرطة محلية ام رمته بولاية النيل الابيض بلاغاً من احد المواطنين افاد فيه بان حريقاً قد شب بمنزل احد التجار بقرية الحسين ريفي الصوفي ليقوم الجيران بالدخول الى المنزل لاخماد الحريق الا ان النيران وصلت الى برميل مليء بالبنزين مما ادى لانفجار البرميل واصابة خمسة وثلاثون شخصاً من الذين هبوا لاطفاء الحريق.

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وقامت على اثرها الشرطة بحسب صحيفة الدار بتحويل المصابين لتلقي العلاج وتحويل ثماني حالات الى حوادث ام درمان ليتم حجزهم لتلقي العلاج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)