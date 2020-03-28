التاريخ: 28-مارس-2020
17 مشاهدة
دونت شرطة محلية ام رمته بولاية النيل الابيض بلاغاً من احد المواطنين افاد فيه بان حريقاً قد شب بمنزل احد التجار بقرية الحسين ريفي الصوفي ليقوم الجيران بالدخول الى المنزل لاخماد الحريق الا ان النيران وصلت الى برميل مليء بالبنزين مما ادى لانفجار البرميل واصابة خمسة وثلاثون شخصاً من الذين هبوا لاطفاء الحريق.
وقامت على اثرها الشرطة بحسب صحيفة الدار بتحويل المصابين لتلقي العلاج وتحويل ثماني حالات الى حوادث ام درمان ليتم حجزهم لتلقي العلاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار برميل بنزين واحتراق “35” شخصاً بالنيل الابيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.