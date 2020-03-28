اتهام صبي بالشروع في القتل

التاريخ: 28-مارس-2020
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حررت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، ورقة اتهام تحت نص المادة “130” من القانون الجنائي، والمتعلقة بالقتل العمد، وذلك في مواجهة طفل قاصر اتهمته المحكمة بالشروع في قتل سيدة طعناً بالسكين داخل منزلها، اثناء تسلله الى منزلها بقصد السرقة، وذلك في الساعات الاولى من صباح يوم الحادث، الا انها تمكنت من الامساك به.
واستنجدت بحسب صحيفة آخر لحظة ببعض الاشخاص وقبل وصولهم استل المتهم سكينة وسدد لها طعنة في منتصف القلب وحاول الفرار، الا ان افراد اسرتها تمكنوا من القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة، وتدوين بلاغ في مواجهته بتهمة الشروع في القتل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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