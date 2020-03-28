الكاردينال يوجه بمضاعفة اجر فريق (يلا نغني)

وجه رئيس مجلس ادارة قناة الهلال الفضائية السيد اشرف سيد احمد الكاردينال ادارة القناة بمضاعفة اجر فريق برنامج “يلا نغني” وذلك نظير ما قدمه الفريق من ابداع والتزام طوال فترة التصوير، وقد وجدت الخطة ارتياحا واسعاً لدى اسرة البرنامج. Advertisements يذكر ان فريق “يلا نغني” اكمل تصوير جميع حلقاته التي ستبثها قناة الهلال في رمضان، ومن ابرز المشاركين في البرنامج بحسب صحيفة آخر لحظة، الفنانون جمال فرفور، سامي عز الدين، طلال الساتة، ياسر تمتام، مصطفى السني، ومن الفنانات اريج الربيع وإيلاف عبد العزيز، وهو من تقديم تريزا شاكر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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