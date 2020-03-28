تجمع الشباب الثوري يناشد بعودة نائب رئيس “السيادي” للجنة الاقتصادية

ناشد تجمع الشباب الثوري الميداني، بعودة النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي إلى الآلية الاقتصادية العليا، ومحاربة الأزمات في البلاد.

Advertisements

ودعا رئيس التجمع حسام الدين هيثم في بيان صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إلى الإسراع في تكوين لجنة فورية تختص بدعم الأسر الضعيفة في طل حظر التجوال الجزئي، خاصة وأن أكثرهم ليس لديهم مصدر دخل يكفل معاشهم.

وانتقد التجمع أداء الحكومة الانتقالية، ودمغ البيان، الحكومة بأنها ضعيفة ولا تُلبي أهداف ومتطلبات الثورة السودانية، وحمل المسؤولية لكل المكونات السياسية المشاركة في الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)