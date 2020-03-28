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بابكر صديق يعود مع المواهب في رمضان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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بابكر صديق يعود مع المواهب في رمضان

 

يخطط الاعلامي بابكر صديق لعودة قوية عبر الشاشة بعد توقف استمر لسنوات طويلة، وذلك من خلال برنامج ” المواهب” الذي ستبثه قناة الخرطوم الفضائية في رمضان، هو برنامج يستضيف فيه عددا من المواهب الشابة في مختلف المجالات.

 

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بابكر صديق سبق وان قدم من قبل بحسب صحيفة آخر لحظة قدم برنامج ” في محراب الآداب والفنون” بقناة السودان الفضائية ومن بعده البرنامج الشهير “نجوم الغد” الذي بثته قناة النيل الازرق لعدة مواسم متتالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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