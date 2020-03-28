بابكر صديق يعود مع المواهب في رمضان

يخطط الاعلامي بابكر صديق لعودة قوية عبر الشاشة بعد توقف استمر لسنوات طويلة، وذلك من خلال برنامج ” المواهب” الذي ستبثه قناة الخرطوم الفضائية في رمضان، هو برنامج يستضيف فيه عددا من المواهب الشابة في مختلف المجالات.
بابكر صديق سبق وان قدم من قبل بحسب صحيفة آخر لحظة قدم برنامج ” في محراب الآداب والفنون” بقناة السودان الفضائية ومن بعده البرنامج الشهير “نجوم الغد” الذي بثته قناة النيل الازرق لعدة مواسم متتالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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