بابكر صديق يعود مع المواهب في رمضان

يخطط الاعلامي بابكر صديق لعودة قوية عبر الشاشة بعد توقف استمر لسنوات طويلة، وذلك من خلال برنامج ” المواهب” الذي ستبثه قناة الخرطوم الفضائية في رمضان، هو برنامج يستضيف فيه عددا من المواهب الشابة في مختلف المجالات.

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بابكر صديق سبق وان قدم من قبل بحسب صحيفة آخر لحظة قدم برنامج ” في محراب الآداب والفنون” بقناة السودان الفضائية ومن بعده البرنامج الشهير “نجوم الغد” الذي بثته قناة النيل الازرق لعدة مواسم متتالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)