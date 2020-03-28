التاريخ: 28-مارس-2020
48 مشاهدة
أفلحت الشرطة في توقيف المتهم بقتل طفلة “القرير” بالولاية الشمالية. وعلمت مصادر أن المتهم أقر بارتكابه للجريمة، وقال أنه استدرج الطفلة التي كانت تلهو أمام أسرتها إلى إحدى جنائن القرية، وقام باغتصابها ومن ثم إلقائها وهي في حالة سيئة داخل حفير يملأ بواسطة “وابور” من مياه النيل.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن المتهم قام بقذف الطفلة داخل الحفير ليرتطم رأسها بـ”خشبة محرات” كانت موجودة داخل مياه الحفير مما تسبب في تهشم في الجمجمة بحسب التشريح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات صادمة في قضية طفلة “القرير” القتيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.