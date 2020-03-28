عفاف تفتح ملف الاعتداء على الاطباء

قالت الاعلامية عفاف حسن انها ترتب لتقديم حلقة خاصة تفتح فيها ملف الاعتداء على الاطباء في بعض المستشفيات، وقالت عفاف ان الكثيرين لا يعلمون ان الاطباء يعملون في ظل ظروف صعبة ويقدمون الكثير من التضحيات رغم الظروف التي تحيط بهم.
وبحسب صحيفة آخر لحظة لم تفصح عفاف عن موعد الحلقة التي متوقعا ان تقدمها في برنامج صباح الجمعة بقناة النيل الازرق، والذي تتناول عبره مختلف القضايا الاجتماعية، ولمحات من العادات والتقاليد السودانية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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