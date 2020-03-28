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عفاف تفتح ملف الاعتداء على الاطباء

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Samira Yousif 0 تبليغ

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عفاف تفتح ملف الاعتداء على الاطباء

 

قالت الاعلامية عفاف حسن انها ترتب لتقديم حلقة خاصة تفتح فيها ملف الاعتداء على الاطباء في بعض المستشفيات، وقالت عفاف ان الكثيرين لا يعلمون ان الاطباء يعملون في ظل ظروف صعبة ويقدمون الكثير من التضحيات رغم الظروف التي تحيط بهم.

 

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وبحسب صحيفة آخر لحظة لم تفصح  عفاف عن موعد الحلقة التي متوقعا ان تقدمها في برنامج صباح الجمعة بقناة النيل الازرق، والذي تتناول عبره مختلف القضايا الاجتماعية، ولمحات من العادات والتقاليد السودانية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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