تحذيرات من خطورة الوضع الصحي بمعسكرات دارفور

حذر منبر السودانيين الوحدويين الحر من خطورة الوضع الصحي بمعسكرات اللاجئين والنازحين ومسارات الرعاة والرحل باقاليم دارفور الخمسة، وناشد منظمات المجتمع المدني لتنظيم حملات ارشادات وتوعية داخل المعسكرات.
ودعت الامين العام للمنبر آمنة الكاشف الحكومة الانتقالية ممثلة في وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية لمراقبة الاوضاع المهيئة لانتشار وباء كورونا، وأكدت بحسب صحيفة آخر لحظة ان الوضع لا يحتمل، واردفت حال دخل الوباء سيكون الوضع سيئا، وطالبت بتوفير المؤن الغذائية والادوية والمياه وطالبت النازحين بالمعسكرات بالاهتمام بالنظافة الكاملة واتباع الارشادات والتوعية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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