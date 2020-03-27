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الجمعة 27 مارس 2020
كتب
محمد أمين
قال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، إن رموز الاسلاميين من العسكريين والمدنيين المتهمين بالتدبير والتخطيط لانقلاب 1989 وقضايا أخرى لايجوز الافراج عنهم بالضمانة، وتحويلهم إلى الاقامة الجبرية.
وأفرجت السلطات السودانية، عن المئات من المسجونيين باحكام مختلفة، بسبب التحوطات الاحترازية الصحية لجائحة كورونا.
وتجمع العشرات من أسر المتهمين من رموز النظام المعزول بمباني النيابة العامة بالخرطوم أمس (الخميس)، مطالبين بتحويلهم للاقامة الجبرية.
وقالت النيابة العامة في بيان توضيحي، إن النائب العام، رد على أسر المتهمين، أن الاجراءات التي اتخذت في السجون للمحكومين، ولاينطبق علي ذويهم الذين يواجهون تهما لا يجوز فيها الإفراج بالضمان.
ونفى البيان مايتدوال من آنباء غير صحيحة عن خروج النائب العام من الباب الخلفي، رافضا مقابلة أسر المتهمين.
وأكد البيان أن النائب العام التقي ممثلين عنهم في اطار التدبيرات المتخذة في النيابة العامة، واستمع لمطالبهم والتي انحصرت في إطلاق سراحهم وابقاؤهم في الاقامة الجبرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. النيابة العامة ترفض تحويل رموز النظام المعزول للاقامة الجبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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