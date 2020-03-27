عاجل | تفاصيل اتصال سيلفا كير بالرئيس المصري

الجمعة 27 مارس 2020

تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، بأن رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقديره تجاه دور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع فى بلاده، وذلك في إطار دور مصر الفاعل على المستويين الإقليمي والقاري، مثمناً ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، ومؤكداً حرص جنوب السودان على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب السيسي بالتوافق الذي تم مؤخراً بين الرئيس "سلفا كير" وزعيم المعارضة "رياك مشار" لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لمقررات اتفاق السلام، مؤكداً سيادته أهمية العمل من قبل كافة الأطراف المعنية للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.

كما أكد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها. وقد شهد الاتصال التباحث حول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.