خبير: السودان يستورد خميرة بقيمة (250) مليون دولار سنوياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشف الباحث المُتخصِّص في أنواع الخميرة البروفيسور حسن بشير، عن استيراد البلاد خميرة بقيمة (250) مليون دولار سنوياً، فيما تعهّد وزير الصناعة والتجارة، بدعم المركز القومي للبحوث لإنشاء مصنع للخميرة بالاستفادة من التقانات التي ينتجها المركز لسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقدم البروفيسور حسن، تنويراً خلال زيارة الوزير للمركز أمس، حول صناعة الخميرة بالسودان، وذكر أن السودان يستورد (20) ألف طن خميرة سنوياً بتكلفة (250) مليون دولار رغم وجود مُقوِّمات الإنتاج محلياً من المواد الخام مثل مخلفات صناعة السكر (المولاص)، وأضاف أن هنالك (16) نوعاً من الخمائر السُّودانية تُستخدم في عمل الكِسرَة والقُرّاصة والمخبوزات والمُعجِّنات بأنواعها، وأكّد أنّ الاستثمار في هذا المجال ناجحٌ لتوافر السُّوق والطلب العالي، وأوضح أنّ إنشاء مصنع خميرة يعني إنتاج مُنتجات أخرى مثل الإيثانول والفودوييست المُستخدم في صناعة مركّزات الأعلاف، إضافةً إلى الييسك اكستركت الذي يدخل في صناعة مستحضرات التجميل.

من جانبه، نوّه مدير هيئة البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد حسن الفحل، لوجود اتّفاقية مع وزارة الصناعة لتبني التقانات المُنتجة، وأوضح أنّ الاتفاقية تحتاج للتفعيل بقرارٍ لتبني هذه التقانات والابتكارات وتَحفيز القطاع الخاص بالإعفاء من الضرائب.