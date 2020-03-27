إستئناف صادر الماشية للسعودية الإثنين المقبل

الخليج 365 :
اعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د. علم الدين ابشر، عن استئناف صادر الماشية الحية للسعودية الإثنين المقبل.
وقال لـ(السوداني) إن الشحنة الاولى من صادر الضأن وصلت إلى محجر سواكن اليوم “الجمعة” بواقع 5 الآف رأس.
وإضاف: كل ترتيبات الفنية والادارية اكتملت، وان حركة الصادر ستتواصل ، مشيرا الى انه بحسب الاشتراطات مع الجانب السعودي، هناك شرط بان لا تزيد حمولة الباخرة عن 15 الف رأس.
ويذكر بان السوق السعودي، يعد من اكبر الاسواق لصادرات الماشية السودانية.
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