السلطة القضائية تقرر رفع إضرابها

قررت السلطة القضائية مساء اليوم الجمعة رفع الإضراب عن العمل الذي استمر لمدة يومين على خلفية الاعتداء على أحد منسوبيها بولاية القضارف قبل يومين .

وعقدت السلطة القضائية اجتماعاً اليوم بمقرها بالخرطوم برئاسة مولانا نعمات عبد الله محمد وكافة الإدارات التابعة للسلطة القضائية قررت فيه رفع الإضراب ومباشرة الأعمال بالشكل المعتاد.

وأكد مولانا دكتور اسماعيل إدريس إسماعيل قاضي المحكمة العامة المشرف على الإعلام والعلاقات العامة بالسلطة القضائية في تصريح بحسب (سونا) اتخاذ قرار رفع الإضراب، مبيناً أن الخطوة جاءت بعد بيان القوات المسلحة الذي أصدرته أمس الخميس وأكدت فيه مساندتها للسلطة القضائية.

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وقال إن الإدارات التي تعمل كالمعتاد والمتمثلة في تسجيلات الأراضي ودوائر إبرام العقود والتوثيقات ستباشر أعمالها اعتباراً من يوم غد السبت فيما ستباشر المحاكم المعتادة أعمالها بعد غد الأحد.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أرسل وفداً برئاسة اللواء حقوقي مهدي عبد الرحمن مدير إدارة القضاء العسكري وعقد اجتماعاً مع السلطة القضائية أمس الخميس وتمت فيه مناقشة تداعيات المشكلة وتم التوصل فيه إلى تفاهمات.

ويشار أيضاً إلى أن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أصدر بيانا صحفياً أمس الخميس حول احتكاك بعض أفراد القوات المسلحة مع قاضي محكمة الفاو وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بفتح بلاغ في النيابة ويجري التحقيق فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)